Sport : à la découverte du canyoning en hiver

Mais pourquoi s'être relancé dans une telle aventure ? "On en a fait en été. Du coup, on voulait découvrir ce que ça donne en hiver. Et on ne regrette pas avec les décors qu'il peut y avoir. C'est magique"", confie l'une des membres du groupe. "On est dans un décor sublime. Il y a des stalactites, l'eau est gelée. Mais on se sent bien", confirme une autre au micro de TF1. L'activité est assez extrême surtout en raison de la température. Mais c'est la seule façon de pouvoir admirer les paysages inaccessibles durant l'hiver.