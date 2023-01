Suisse : week-end dans la ville magique de Lucerne

On commence avec l'un des symboles de la Suisse : le pont en bois de la Chapelle. Il est sur toutes les cartes postales. Il nous amène à la vieille ville. Ayez toujours des chaussures confortables pour arpenter les ruelles pavées de cette cité composées de places, de fontaines et de clochers, et où les murs des maisons ont bien des choses à vous raconter. Autre incontournable : les remparts de 800 mètres de long.