Sur la route des vins en Croatie

Avec soin, ils entretiennent leurs vignes pour réussir ce pari un peu osé, produire l'un des meilleurs vins pétillants de Croatie, digne d'un champagne. Ivana, son mari et son beau-père cultivent six cépages qu'ils vont assembler ensuite, dont du Chardonnay et du Pinot gris. Ces vignes ont été plantées il y a 18 ans.