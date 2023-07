VIDÉO - Sur les routes de Provence en 2CV électrique : de Saint-Cyr-sur-Mer au circuit du Castellet

On nous a dit que la plage appartient à ce qui se lève tôt, alors on a mis les réveils et on est parti avec le sourire. Malgré un ciel un peu gris, direction la plage des Lecques, à Saint-Cyr-sur-Mer (Var). À 8h30, c'est encore l'heure des sportifs visiblement : nous tombons sur des membres du club des Ours Blanc, un groupe de courageuses qui vient y nager toute l'année. Elles suscitent l'admiration des passants, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article.