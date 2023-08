VIDÉO - Surtourisme : comment éviter la saturation sans décourager les touristes ?

Mais peut-on encadrer le tourisme sans le décourager ? Le lac Blanc de Chamonix est devenu ces dernières années une star d'Instagram. On y vient de loin et en nombre pour se photographier. Les touristes peuvent venir toujours aussi nombreux, mais en obéissant désormais à des règles très strictes : bivouac restreint, baignade et chiens interdits, sous peine d'amende. Les sentiers ont été mieux balisés, et les marcheurs sont contraints de ne pas s'en écarter. Sans interdire l'accès, les autorités locales semblent ici parvenues à protéger la zone.

