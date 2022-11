Les vacances "vertes" ont la cote

Au Sud d'Évreux, Karen et son mari ont souhaité créer un établissement touristique le plus respectueux possible de l'environnement. Dans son architecture en bois, son isolation, ses équipements électriques basse consommation, ils vont même aller plus loin. Séjourner ici, c'est vivre au contact de la nature. "Assez peu de déchets. De toute façon, tout ce qui est déchet organique, ça va directement chez les animaux", explique Bruno Mangin, propriétaire du Domaine du Centaure à Sylvains-les-Moulins (Eure).