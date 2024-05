Le 20H de TF1 vous emmène en Auvergne, à la découverte de ses lacs d’une pureté absolue et d’une couleur presque tropicale.

Parcourir les volcans d’Auvergne, c’est aussi découvrir des lacs d’origine volcanique à la beauté époustouflante grâce à leur couleur bleue intense. De petits paradis naturels que l’on peut facilement approcher. Quelques minutes de marche suffisent pour arriver au bord d’un lac surprenant, visible dans le reportage du 20H de TF1 à découvrir en tête de cet article. "C'est vraiment magnifique et très calme", savoure une touriste.

Pourquoi le lac bleu est-il aussi bleu ? Parce que son fond est tapissé de lauzes, une roche sédimentaire aux grains très durs et très épais.

Plus au nord, mais toujours aussi bleu, le lac de Servières marque le début du GR 30, ou la route des lacs d’Auvergne. Le site est tellement sensible et préservé qu’on ne peut pas y camper. Dans la plupart des lacs, la baignade est interdite, comme au lac du Guéry. En revanche, on peut y passer la nuit, comme chez Nathalie, qui accueille chaque jour une poignée de chanceux. Un couple que nos journalistes ont filmé s’est offert ce plaisir pour ses 25 ans de mariage.