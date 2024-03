VIDÉO - Côte d'Azur : sous le soleil d'Èze

Le JT de TF1 vous emmène à Èze (Alpes-Maritimes), sur la Côte d'Azur. Pour certains touristes rencontrés sur place, c'est tout simplement "le paradis".

Èze (Alpes-Maritimes), sur la Côte d'Azur, pourrait offrir l'une des plus belles vues au monde. C'est en tout cas ce que pense une touriste rencontrée par le JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Et à la palette des couleurs habituelles vient s'ajouter, cette semaine, celles des aloès en fleur. "C'est vrai qu'on a un ciel super bleu pendant l'hiver sur la Côte d'Azur. Et le contraste avec le jaune orangé nous annonce l'arrivée du printemps", explique Stéphane, responsable du jardin exotique de la ville.

Pour atteindre un peu plus le paradis, il faut monter 150 marches

Sur place, pas un nuage, et cela fait beaucoup de biens à des touristes alsaciens rencontrés par nos journalistes : "Cela nous change de chez nous, où il pleut actuellement..."

Un peu plus bas dans le village, "c'est le paradis", savoure une touriste. "J'apprécie tous les jours", abonde un serveur.

Mais pour atteindre un peu plus le paradis, il faut monter 150 marches, car la vue se mérite. "C'est absolument incroyable, ça fait un bien fou", s'émerveille une touriste. Il est aussi possible de profiter aussi du silence, car pendant l'hiver, le nid d'aigle est très calme.