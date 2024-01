VIDÉO - Au pays des fantômes et des châteaux hantés : les mystères de l'Écosse

En Écosse, depuis des siècles, les légendes locales disent que des fantômes hantent les landes et les châteaux. Leur présence est même mentionnée sur des dépliants touristiques. Certains guides affirment en avoir vu de leurs propres yeux.

Avec son histoire vieille de plus de 500 ans, un château écossais abrite de nombreux secrets. Les épais murs de pierre ne servent plus à repousser les clans ennemis, mais peut-être à emprisonner les esprits qui y rôdent, car le château Fraser serait hanté.

Alice Mathews y travaille depuis trois ans. Elle nous raconte avoir vécu d’étranges phénomènes. Un tabouret qui bouge tout seul, des échos de voix, des lumières qui refusent de se laisser contrôler par leurs interrupteurs... chaque pièce vient avec ses mystères. Des traces écrites en expliquent certains, comme l’histoire du fantôme de la princesse prétendument assassinée dans une chambre du bâtiment.

Peu importe que l’on y croit ou non, en Écosse, les récits de revenants attirent les visiteurs. Il y a plus de 1.500 châteaux en Écosse, et ils sont presque tous hantés, dit-on. Mais les fantômes ne se contentent pas de rester entre quatre murs. Ils rôdent aussi dans les rues d'Édimbourg, où l'on raconte qu’il y a plus de fantômes que d’habitants.