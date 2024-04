VIDÉO - Balade à grand spectacle à la Réunion

Cette semaine, nous partons en voyage dans l'océan Indien, sur la merveilleuse Île de la Réunion. Parmi les sites incontournables, une impressionnante cascade qu'on surnomme le Voile de la Mariée.

C'est un lieu que beaucoup voudraient garder secret et qu'on ne peut découvrir qu'à pied. Il s'agit de l'une des plus belles chutes d'eau de la Réunion qui s'offre à nous. Elle est généreuse en cette fin de la saison des pluies. "Tu as l'impression d'être seul au monde", commente Bertrand Robert, notre guide.

Grand Bassin est le lieu idéal pour faire une pause et pour soulager les muscles éprouvés par deux heures intenses de marche. Et pour en profiter, mieux vaut ne pas être frileux. "C'est super froid", rapporte une visiteuse.

Parvenir à cette récompense demande quelques efforts, aux premières lueurs du jour, de préférence. Bertrand Robert connaît chaque centimètre de ces sentiers, il nous a donné rendez-vous au-dessus du vide. En contrebas, quelques maisons paraissent minuscules.

Très vite, la chaleur et la descente malmènent les organismes. Oubliez les 650 mètres de dénivelé, ces sentiers escarpés offrent un panorama exceptionnel et quelques pépites dont la Réunion a le secret, comme des oiseaux endémiques.