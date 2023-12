VIDÉO - Cascades du Jura : grâce à la pluie, elles retrouvent leur force et leur beauté

C'est la saison idéale pour les admirer. Dans le Jura, les cascades du Flumen ne se reforment qu'en période de pluie. Après des mois d'été particulièrement secs, elles viennent de retrouver toute leur vigueur.

Une légère brume se forme sur un sentier. Pas de pluie, juste l'éclat de l'eau sur les roches. Réduites au silence, cet été 2023, les cascades du Jura rugissent de nouveau, grâce aux fortes pluies de ces dernières semaines. L'eau parcourt plusieurs dizaines de kilomètres sous terre pour se diviser en trois chutes.

À 1000 mètres d'altitude, ce sont les cascades du Flumen, que l'on découvre dans le reportage de TF1 ci-dessus. C'est à l'automne qu'elles s'expriment de toute leur force, avant les premières gelées de l'hiver. Pas de canyoning possible en ce moment, le débit y est trop fort. Plus bas dans la montagne, une autre cascade est plus calme. On peut encore y pratiquer le sport en toute sécurité, à condition d'avoir un guide.

David, guide de canyoning, nous fait descendre en rappel le bief de la Goulette, une succession de quatre chutes d'eau entre les arbres, complètement à la verticale. Le niveau dépend des précipitations. S'il ne pleut pas, l'eau peut disparaître en seulement quelques jours. Et c'est cette période que David préfère.

