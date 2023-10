VIDÉO - Pour profiter de la chaleur tardive : le succès des vans aménagés de location

Selon les chiffres du Syndicat des véhicules de loisirs UNIVDL, rien qu'en 2021, les ventes de vans avaient progressé de 24% en un an et de... 156,8 % en cinq ans. Par ailleurs, entre 2019 et 2021, les locations ont bondi de 60% d'après la plateforme Yescapa, leader de la location entre particulier.

Dans les modèles proposés désormais, tout est d'ores et déjà installé : frigo, gazinière, eau... et même une douche naturellement chauffée par le soleil. Du côté de VAN-IT, une entreprise de locations installée dans l'Essonne, 25 modèles sont disponibles entre 195 (deux couchages) et 270 euros (pour quatre personnes) à la journée.