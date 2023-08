VIDÉO - Chimpanzés, crocodiles, rhinocéros : les rois de la savane

En Zambie, la même insouciance est retrouvée dans un refuge. On y trouve 150 chimpanzés dans des enclos de plus de 100 hectares. Eux aussi sont des rescapés, victimes du braconnage ou de maltraitance. Ils y sont soignés et nourris.

La mère de Michek est morte il y a quelques jours. C'est un singe de trois ans qui n'est pas encore sevré. Le seul espoir est de le confier à une mère adoptive, Noëlle, une femelle de 45 ans. Le duo fonctionne. Ils rejoindront les autres chimpanzés quelques jours plus tard. Cela fait 40 ans que le refuge de Chimfunshi recueille des rescapés du monde entier. Ils sensibilisent aussi pour mieux protéger.