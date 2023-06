VIDÉO - Danemark : l'île de Møn, les Caraïbes en mer Baltique

C'est l'histoire d'une petite île reliée par un pont au reste du Danemark. C'est un endroit où la nature n'a jamais perdu ses droits. Bienvenue sur l'île de Møn, où la couleur de l'eau rappelle celle d'autres îles plus lointaines. Niels Peter Andreasen est aujourd'hui l'un des plus vieux guides de l'île. Il est tombé sous le charme des spectaculaires falaises de craie, il y a plus de trente ans. Face à la mer Baltique, il les dessine presque chaque jour.