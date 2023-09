VIDÉO - En immersion au pied du mont Ventoux

Un peu plus loin, au pied du mont, trois fois par semaine, Flavie et Guillaume préparent leur tournée avant d'embarquer à bord de leur épicerie ambulante. Le programme est chargé : chaque mois, ils parcourent plus de 1500 kilomètres à travers les chemins du Ventoux et surtout ses villages. À chaque arrêt, même rituel : on déballe tout dans une ambiance chaleureuse.