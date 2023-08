VIDÉO - En Andalousie, ce désert sert de décor aux westerns

Les touristes ne connaissaient pas l'existence de ces paysages sur notre continent. Il s'agit du seul désert de l'Europe. Les réalisateurs viennent chercher ici en Espagne un décor de 28 000 hectares qui peut se passer pour n'importe quel désert au monde, en plus proche, plus sûr et moins coûteux. Encore aujourd'hui, ce coin d'Andalousie vit du cinéma. Une cinquantaine de tournages ont lieu ici chaque année, notamment des séries comme Game of Thrones.