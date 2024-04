VIDÉO - Espagne : voyage au cœur de l'Andalousie sauvage

Le 20H de TF1 vous emmène dans le sud de l'Espagne, dans le parc national de Doñana, où le paysage ressemble étrangement à la Camargue. Marais, chevaux, oiseaux migrateurs... L'endroit regorge d'une biodiversité incroyable.

Peut-être faut-il imiter les oiseaux et prendre un peu de hauteur pour admirer toutes les couleurs du parc national de Doñana, situé en Andalousie (Espagne) : le vert des forêts et des plaines, le beige des dunes et le bleu de l'océan. Les remparts de sable de la région s'étendent sur 38 km. Cette immensité se trouve à une heure seulement de Séville.

Cet écosystème fragile est menacé

La Camargue andalouse doit son surnom à ses marais. C'est la plus grande zone humide d'Europe. C'est un paradis pour 300 espèces d'oiseaux, comme les flamants roses, et pour les amoureux de la nature qui sont venus les observer. Le printemps est le meilleur moment pour admirer un grand nombre d'oiseaux. Un spectacle qui demande patience et silence. L'endroit est unique. Mais avec le réchauffement climatique, cet écosystème fragile est menacé.

Cet écrin complexe et délicat est aussi une terre de tradition : difficile d'envisager la Camargue andalouse sans les chevaux et leurs cavaliers. Dans le village d'El Rocío, le temps semble s'être arrêté et les ruelles ont des allures de western. À quelques kilomètres de là, sur les pistes de Doñana, l'ambiance est plutôt safari. Nous sommes sur les traces du lynx ibérique. Il y a quelques années, cette espèce était menacée d'extinction.

