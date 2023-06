VIDÉO - À la découverte de Gordes, élu plus beau village du monde

"C'est pittoresque, c'est ça qui fait le charme", relève-t-il, soulignant que "c'est un plaisir de vivre dans un cadre pareil". Un avis partagé par Franck Miro, "l’homme de pierre" de Gordes. Il est le seul à détenir le secret de fabrication des bories, les petites cabanes ont été construites aux XVIIe et elles font partie du patrimoine du village. "On touche à quelque chose qui été fait par des anciens, avec passion et avec gout et on se doit d'essayer de respecter leur travail", explique-t-il.