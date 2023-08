VIDÉO - Gorges de l'Ardèche : 7 kilomètres de canoë au rythme de la rivière

Si vous n'êtes pas très sportif, pour découvrir la réserve naturelle il suffit d'emprunter le sentier des Gorges. C'est le royaume du chêne vert et du castor. Un havre de paix pour des Savoyards que nous avons également rencontrés, surtout quand le thermomètre affiche 37 degrés. Rien de tel que de marcher, nager et prendre le temps d'admirer le spectacle de ces falaises creusées par l'érosion il y a six millions d'années, et profiter d'une baignade au soleil, souvenir d'une première journée de vacances riche en émotions.