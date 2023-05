VIDÉO - Guyane : safari sur l'Amazone

Autour du marais de Kaw se trouve la plus vaste zone humide de France. La nature a repris ses droits. La forêt a englouti l'école et les heures sombres du colonialisme. À partir du XVIIIe siècle, il y avait des plantations de cacaos, de cannelles et d'indigo. Aujourd'hui, deuxième plus grande réserve naturelle qui compte des centaines d'espèces protégées.