VIDÉO - Il y fait beau quasiment tout le temps : la Costa Blanca, comme un air de Thaïlande en Espagne

En Espagne, la Costa Blanca et la ville de Valence sont parmi les plus touristiques du pays. Mais il suffit de s'éloigner de quelques dizaines de kilomètres vers l'intérieur des terres pour se retrouver seul au monde.

Ce petit coin de paradis, entre Valence et Alicante, est très prisé des vacanciers. Et pour cause, il y fait beau quasiment tout le temps. Des parois vertigineuses, une eau turquoise : au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'on se trouve en Thaïlande. Pourtant, nous sommes bien en Espagne et en plein hiver. Une source thermale réchauffe la rivière, dont la température de l’eau, par endroit, atteint 25 degrés Celsius toute l'année.

Gaizka Blasco Santos, qui habite le petit village de Montanejos, connaît bien les roches que nous apercevons à l'image. Lui et son ami Marcos Andres Civera, un moniteur d’escalade, nous invitent à prendre un peu de hauteur. Gravir la paroi calcaire offre un panorama unique à vingt mètres au-dessus du sol. Au fil de l’eau, on découvre le village plein de charme de Chelva avec ses ruelles bleues et blanches qui rappellent la médina de Marrakech.

Au cœur du village trône une ancienne mosquée. L'occasion d'en apprendre un peu sur l'incroyable histoire de Chelva. Musulmans, Chrétiens et Juifs s’y sont succédé tour à tour. Il est même arrivé qu'ils cohabitent. Avant de quitter ce petit coin de paradis, faisons un dernier détour pour découvrir la plus longue rivière souterraine navigable d'Europe. Une destination idéale pour partir en famille en attendant l'été.