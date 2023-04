VIDÉO - Immersion en Camargue, au royaume des taureaux

La culture du taureau est aussi un art de vivre dès le plus jeune âge en Camargue, dans les arènes. Des séances de formation et des entraînements leur sont dispensés. Ils apprennent la course camarguaise, le sport traditionnel de la région artésienne. Dans l'arène, avec les taureaux, les jeunes adolescents doivent faire preuve d'endurance, de concentration et de beaucoup de sang froid. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.