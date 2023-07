VIDÉO - Vacances d'été : comment les Français s'adaptent à la hausse des prix

À Valras-Plage, comme partout dans le pays, la hausse des prix grève le budget des vacanciers. Un couple que nous avons rencontré le constate en terrasse de café : ils ont payé 7,60 euros pour deux boissons, soit plus cher que l'an dernier. Leur budget est pourtant limité : 400 euros la semaine. Alors, ils font des choix.

"Cette année, il n'y a pas eu du tout de restaurant. Il faut vérifier tous les prix, et de là, on voit si on fait ou pas", explique la vacancière dans le reportage visible en tête de cet article.