VIDÉO - Italie : partez à la découverte des merveilles de la Vallée Blanche

Alberobello, dans la région de Pouilles, est certainement l'un des villages les plus connus d'Italie, notamment ses fameuses petites maisons, les trulli. Les murs sont blanchis à la chaux avec un toit conique. Le maître des trulli, c'est Mimmo Palmisano. Il en possède 30 et les loue toute l'année. Il a tout de même voulu conserver un trullo intact. À l'écouter, ces habitations qui servaient à l'origine aux bûcherons et aux bergers sont parfaites. La plupart des trulli ont été construites entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle. Ce sont 1400 maisonnettes protégées par l'Unesco.