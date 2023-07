VIDÉO - L'archipel des Glénan, les Caraïbes de la Bretagne

Les Glénan, un petit coin de paradis formé de neuf îles. À chaque traversée, cap sur la plus grande, celle de Saint-Nicolas. C’est la seule qui dispose d’un quai, et c'est aussi celle qui a le plus de constructions et les deux uniques commerces de l’archipel. Aucun résident à l’année. Au plus fort de la saison, ils sont une trentaine à vivre sur Saint-Nicolas, comme des marins pêcheurs rencontrés par les journalistes du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Après un début de carrière sur le continent, Paul Castric est revenu aux Glénan prendre la relève. Sa famille est installée ici depuis 1968. Sur l’eau, comme au restaurant, trois générations se succèdent.