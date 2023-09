VIDÉO - La balade anti-stress au fil de l'eau

C'est une bouffée d'air dont profitent 100.000 bateaux chaque année. C'est justement le début du voyage pour Maryvonne et Gérard. Vitesse moyenne, pas plus de 8 km/h, le couple va naviguer 20 à 30 kilomètres par jour. Les écluses n'ont plus de secret pour eux.

Au fil du canal, 238 écluses ponctuent le parcours, et certaines fonctionnent toujours à l'huile de coude. Daniel est éclusier depuis six ans, un métier physique qui demande parfois de courir d'une manivelle à l'autre. Prendre le temps, à pied ou à vélo, le canal de Nantes à Brest est un terrain de jeu très prisé des cyclistes.