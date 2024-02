VIDÉO - La Hongrie, pays des bains thermaux

La Hongrie compte plus de 1200 sources thermales. Le thermalisme attire chaque année des millions de voyageurs, notamment dans la région de Budapest. Plongée dans les bains les plus remarquables.

En s'approchant à peine, on peut percevoir la chaleur des eaux du lac naturel. En plein hiver, la vapeur qui s'en dégage lui donne un caractère presque envoûtant, mystérieux. Il fait 0 °C à l'extérieur, 25 °C dans l'eau. S'y baigner est une expérience très agréable. À l'ouest de Budapest, Hévíz est le plus grand lac thermal du monde. Son eau n'est pas seulement chaude, elle a des effets curatifs.

En Hongrie, l'eau thermale est un trésor. On compte 1300 sources en tout, dont 123 rien que dans la capitale, Budapest. Gellért est l'un des bains publics les plus emblématiques, l'un des plus beaux aussi. Pour préserver le patrimoine précieux et coûteux, les bains peuvent compter sur les nombreux touristes, qui représentent aujourd'hui plus de 90% de la clientèle.

C'est à Eger que se trouve le plus ancien bain du pays, une eau au radon, considérée comme un remède miracle contre les douleurs. Juste à côté, le paysage est grandiose. Une butte surnommée la colline de sel est en fait une formation de terrasses calcaires, unique en Europe.