VIDÉO - La Réunion : l'ananas Victoria, la star de l'île

Sur l'île de La Réunion, la nature est partout présente. Elle offre toujours ce qu'elle a de meilleure, comme les emblématiques ananas. Le JT de TF1 vous emmène sur place.

Il est comme posé au milieu d'un écrin de feuillage, reconnaissable à son imposante couronne verte, à sa robe jaune orangé et à sa petite taille. L'ananas Victoria pousse à 700 m d'altitude sur les pentes verdoyantes du sud de l'île de La Réunion. Un emblème de la gastronomie réunionnaise qui attire de nombreux visiteurs.

Les herbages, une autre saveur réunionnaise prisée

Dans une exploitation où le JT de TF1 a filmé, ne cherchez pas l'arbre, il faut se pencher au sol pour cueillir l'ananas, et mieux vaut avoir des gants. Chaque semaine, Julie Patchane Lacane Nativel et ses parents ouvrent leurs portes pour faire découvrir les spécificités de cette culture. Et ici, lorsqu'il s'agit de dégustation, on ne plaisante pas avec la tradition. Michelle Nativel, 50 ans de découpe d'ananas au compteur, dispense un petit cours.

Présent tout au long de l'année sur les étals, l'ananas Victoria n'est pas le seul produit prisé des Réunionnais. On vient aussi sur les marchés acheter des herbages, autrement dit, des plantes médicinales. Fabrice Thémyr est l'un des tisaneurs les plus réputés. Ses clients viennent parfois des quatre coins de l'île.

