VIDÉO - Landes : à la découverte de la plus ancienne eau-de-vie de France

Au milieu des vignes, le Combi de Florence ne passe pas inaperçu. Datant de 1978 et venu tout droit venu de Californie, il sillonne désormais les routes de la campagne landaise. Le groupe d'amis que le JT de TF1 a suivi, est originaire des Landes et profite des vacances pour redécouvrir la région autrement. "Ça me rappelle un peu mon enfance, quand on circulait sur les routes dans les vieilles voitures", s'amuse l'une d'eux.