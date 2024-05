Alors que la grisaille va encore durer sur une majorité du pays, le JT de TF1 est parti à la recherche de la couleur. Direction le sud, où les bougainvilliers sont en fleurs.

Dans le reportage du JT de TF1 visible en tête de cet article, un couple de Lillois aime le sud pour ses couleurs vives. Avec les bougainvilliers en fleur, ils sont comblés. Deux fois par an, Claire voit avec fierté son village se parer de violet, de rouge ou de parme. "On apprécie énormément", explique-t-elle à notre micro.

À part une taille hivernale et quelques coups de sécateur sur les tiges longues, le bougainvillier ne demande pas d'entretien à Jérôme Gromand, jardinier qui tient à nous faire découvrir la plante d'un peu plus près. "La fleur, c'est vraiment la partie centrale, avec cette feuille de couleur, qui attire vraiment l'œil, plus que la fleur elle-même", nous explique-t-il.

Rapportés du Brésil par l'explorateur Antoine de Bougainville au XVIIIe siècle, les bougainvilliers se sont adaptés, épanouis sur la Côte d'Azur. Des touristes sud-africains sont très admiratifs. "Chez nous, nous avons beaucoup de bougainvilliers, mais je n'avais encore jamais vu cette couleur. C'est beau", nous confie une touriste. Les bougainvilliers sont maintenant partout dans la région. Leurs couleurs sublimeront la Riviera jusqu'à la fin de l'été.