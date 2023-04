Les gorges de la Loire, un trésor méconnu

Par ailleurs, on rêverait de dormir plus longtemps, mais on nous invite à changer d'embarcation et d'amoureux des lieux. Avec Bertrand Chesy, nous accostons sur une île déserte inaccessible par la route. Ce qui le fascine sur les lieux, c'est un hameau fondé au XIe siècle par les moines camaldules. Pendant 500 ans, ces religieux, venus d'Italie, vécurent ici de prières et du travail du textile sur les bords de la Loire, qui n'ont rien perdu de leur quiétude.