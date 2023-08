VIDÉO - Les vacances en van, un goût de liberté

Cet été, Cécile et sa famille voyagent en van. Pas d'itinéraire précis, ils se laissent porter par les paysages. "On aime bien être en pleine nature et profiter." L'esprit de liberté, c'est le concept du voyage nomade, philosophie de ces vacanciers. Ils sont partis de Lille, direction les campagnes de l'Ain. Ils vont traverser 660 kilomètres à bord de leur fourgon aménagé. À l'intérieur, "de quoi faire la vaisselle, de quoi faire la cuisine, le frigo évidemment, pour les apéros, on a tout".