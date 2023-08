VIDÉO - Montgolfière : découvrez le lac d'Annecy depuis le ciel

En quelques secondes, les montgolfières s'élèvent à 1000 mètres d'altitude et offrent une vue imprenable sur les rives du lac d’Annecy, comme on le découvre dans la vidéo ci-dessus. À 23 ans, Victor, aérostier, a déjà effectué des centaines de vols dans ce décor. Né de la fonte des glaciers, le lac aux couleurs turquoise est considéré comme l’un des plus purs d’Europe.