VIDÉO - Nantes : entre jardins, sport et patrimoine... Une ville aux mille visages

Pour une deuxième journée dans la cité des Ducs, quoi de mieux que de flâner le long de la ligne verte. Elle permet de rejoindre toutes les œuvres de Nantes et les lieux à ne pas manquer. Avec le château-fort en plein cœur de la ville, il est impossible de passer à côté. Mais surtout, côté pratique, à Nantes, les transports en commun sont gratuits tous les week-ends. Si Nantes est riche de son passé, elle ne cesse aujourd'hui de se réinventer, pour être accueillante et toujours plus surprenante.