VIDÉO - Norvège : embarquez pour le cap Nord à bord de L'Express Côtier

Il est le trait d'union entre le sud et le nord de la Norvège, entre les petits ports au fond des fjords et les plus grandes villes, entre l'aurore du matin et celle de la nuit. L’Express Côtier navigue le long des côtes norvégiennes depuis 130 ans.

Les navires ont aussi un objectif scientifique

Notre port de départ est Bergen. Parmi les 280 passagers, se trouvent des Australiens, des Anglais, des Français, mais aussi des Norvégiens, comme toujours. Car la compagnie assure le service public entre 34 ports du pays, comme à Alesund. "C'est comme le métro pour nous, il n'y a pas de train ici", confie d'ailleurs un local, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Ce mode de transport, indispensable, est plutôt bon marché pour la Norvège : la nuit en cabine a coûté 70 euros pour un habitué que nous avons rencontré.

L’Express Côtier a changé la vie des Norvégiens, depuis 1893. Il transporte des passagers, des marchandises, des courriers. Et depuis vingt ans, il a aussi une mission scientifique à laquelle participe la française Caroline Mengeot, ingénieure océanographe. Elle travaille pour l'Institut norvégien de recherche sur l'eau. 11 des 13 bateaux de la compagnie sont équipés d’un type de filtre qui permet de mesurer la densité de microplastique dans les fjords. "On a trouvé récemment que les eaux des fjords noircissaient", détaille la spécialiste face à notre caméra.

Retrouvez l'intégralité du reportage de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.