VIDÉO - Ours, loups... Quand la nature de Finlande s'éveille

Le groupe de photographes arrivé deux heures avant nous patiente en vain. Et puis un grand ours se montre en face de leur objectif. Il y a près de 1900 ours en Finlande. Leur population a décliné de 20% en 2022 à cause de la chasse. La carcasse qu'il emporte a été déposée par les gardes de la réserve pour nourrir les ours et les tenir éloigner des chasseurs.