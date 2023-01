VIDÉO - Pour bien commencer 2023, plongez dans un lac glacé des Alpes

À quelques mètres de là, se trouve un refuge uniquement accessible en raquettes, à skis de randonnée ou en quad pour les gardiens. Le ravitaillement s'effectue à 2 045 m d'altitude. Jonathan, Marie et Coralie viennent de changer de vie. Elles étaient opticiennes, et lui charpentier. Ces trois amis gèrent désormais le refuge, où ils passent leur premier hiver. Ce soir-là, ils accueillent neuf clients, et leur proposent au menu une fondue savoyarde.