VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Argoules

Une fléchette, une carte... vous connaissez le principe. Ce mardi, direction la commune d'Argoules, dans les Hautes-de-France.

Ce mardi, la fléchette lancée par nos journalistes va nous emmener à Argoules, dans la Somme, petite commune dissimulée dans la vallée de l'Authie. Pour en savoir plus, il nous faut toquer aux portes. Laurent est guide nature, il nous invite à le suivre dans son jardin, d'où il observe les oiseaux. Des volatiles que Laurent aime aussi dessiner avec humour, comme il le montre dans le reportage du JT de TF1 visible en tête de cet article.

Un arbre vieux de plus de 400 ans

Ici, la nature est au centre du village. Un imposant tilleul est l’emblème d'Argoules. Il a même donné son nom à l'auberge située à ses pieds. Marie-Christine nous raconte l'histoire de cet arbre, vieux de plus de 400 ans. Il a été amputé d'une partie de son tronc après une tempête en 1987. "Je l'ai entendu tomber pendant la nuit, parce que l'auberge a tremblé", nous raconte-t-elle.

Marie-Christine tient également à nous présenter un chef de cuisine qui est son fils. Jean-Claude est né ici, et ne prépare que des plats régionaux, comme le mijoté de lapin.

Repus, nous achevons notre voyage devant l'Abbaye de Valloires, à quelques pas, avec ses vestiges de vie, de prières et de silence. La balade continue dans les jardins et l'allée de cerisiers du Japon, en fleurs seulement quelques jours par an.