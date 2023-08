REPORTAGE - Andorre : traversée vertigineuse sur la plus haute passerelle d'Europe

Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Une entreprise inspecte régulièrement les lieux à l'affût du moindre risque, quitte à interdire l'accès au public en cas de vents violents. Ces agents étaient là aussi lors de la construction du pont, achevée en 2022. Un défi de taille. "On a beaucoup de touristes en hiver et le but est d'attirer le maximum de touristes en été, explique dans la vidéo en tête de cet article, Enrique Cazadevall Medrano, maire de Canillo (Andorre). On a trouvé que ce type d'installation pouvait être un plus parce que ça nous différencie du reste de l'offre de montagne, surtout dans les Pyrénées."

Pas plus de 600 à la fois sur cette passerelle, plus de 100.000 visiteurs se sont lancés l'an dernier sur l'attraction. À toute vitesse, chrono en main ou d'un pas plus lent, la passerelle de Canillo propose une autre façon de découvrir les vallées d'Andorre.