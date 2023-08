REPORTAGE - Parc du Mercantour : la Vallée des merveilles, ce mystérieux musée à ciel ouvert

Sur les sommets du parc du Mercantour, à plus de 2000 mètres d'altitude, on voit un cirque glaciaire qui s'est formé il y a plusieurs millions d'années. Fonte des glaces et tempêtes ont façonné des montagnes et des rochers patiemment gravés par les hommes préhistoriques à l'âge du bronze. "Vous imaginez sur une roche comme celle-là comment il faut taper (image ci-dessous), ça représente une demi-journée de travail" assure, dans la vidéo en tête de cet article, Christian Lorenzetti, guide au parc national du Mercantour (Alpes-Maritimes).