REPORTAGE - "Quand le mérou va, tout va" : plongée au cœur d'un sanctuaire pour les animaux marins

Le photographe Greg Lecoeur et son équipe ont mis le cap vers le parc national Port-Cros dans le Var. Cette nouvelle étape a pour but de mesurer les bénéfices d'une réserve, mais il reste encore pas mal de navigation. Léo, le capitaine, et Marie, sa seconde, vont se relayer toute la nuit pour naviguer. Au réveil, l'île de Port-Cros est en vue. "On est dans une aire marine protégée au parc national marin de Port-Cros. On va les suivre quand ils vont faire du comptage de poisson", dit Greg Lecoeur, responsable naturaliste de l'expédition "We are Méditerranée".