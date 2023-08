REPORTAGE - Sur les chemins verts des gorges de l'Ardèche

Et si le bonheur était aussi simple que cela. Pédaler, cheveux au vent, ralentir le tempo et prendre le temps d'admirer les paysages. Une piste cyclable en pleine nature, aménagée sur d'anciennes voies de chemin de fer. Elle reliait autrefois l'Ardèche et le département du Gard. "Elles ont été construites à la fin du 19ᵉ siècle et elles ont été définitivement abandonnés pour le trafic ferroviaire en 1988", rappelle dans la vidéo en tête de cet article, Vincent Orcel, directeur de l'office du tourisme de Vogüé (Ardèche).