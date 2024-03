VIDÉO - Royaume-Uni : voyage au milieu des phoques

De l'autre côté de la Manche, chaque hiver, les phoques gris du Norfolk passent la journée à se prélasser sur la plage, loin des prédateurs. Le JT de TF1 s'y est rendu.

Leur sieste au soleil semble bien méritée. Sous l'objectif de la caméra du JT de TF1, les phoques cherchent le meilleur coin de sable pour faire bronzette. Ces milliers de mammifères ont élu domicile sur les plages du Norfolk, à l'est de l'Angleterre. Sous les yeux émerveillés des passants, certains prennent la pause.

Les côtes britanniques abritent la moitié de la population mondiale de phoques gris

Une famille franco-britannique installée dans la région est venue assister au spectacle. Chaque hiver, les phoques viennent ici se reproduire. 300 volontaires se relayent pour éduquer les touristes et assurer la cohabitation avec les animaux.

Biologiste marine, Ophélie Humpfrey les observe chaque année. Cette côte sauvage est, pour eux, idéale, car il n'y a pas de prédateurs et il y a beaucoup de poissons. Des conditions parfaites qui expliquent peut-être pourquoi les phoques sont de plus en plus nombreux. Les plus grandes menaces pour eux : les humains, leurs chiens, leurs jouets de plage et leurs filets de pêche.

Les côtes britanniques sont devenues en quelques années un paradis pour ces mammifères marins. Elles abritent la moitié de la population mondiale de phoques gris.