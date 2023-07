VIDÉO - Sport, détente... Et vous, quel est votre petit plaisir des vacances ?

Quel est votre petit plaisir de vacances ? Ce mardi 4 juillet, les passants que nous avons interrogés à Mimizan (Landes) nous ont répondu : "Me retrouver avec ma famille" ; "Se reposer, prendre du temps pour soi" ; "Ne pas se lever le matin trop tôt". Et une fois levé, prendre le temps de flâner en bord de mer ou à la terrasse d’un café, comme le confirment d’autres vacanciers : "Ne rien faire, se détendre, sortir du quotidien dans un endroit plutôt calme et paisible" ; "Un café, pouvoir observer l’océan. Un brin de soleil et tout va bien".