VIDÉO - Bords de mer : les camping-cars priés de dégager la vue

Imaginez... Vous partez en vacances pour voir la mer, et au bout d'une longue route, vous vous retrouvez face à des dizaines de camping-cars alignés, qui obstruent la vue. Cette scène était le cauchemar des touristes et des riverains de la petite station balnéaire de Cucq (Pas-de-Calais), sur la Côte d'Opale. L'été dernier, ils n'ont pas pu profiter de la vue depuis le front de mer : il fallait descendre jusqu'à la plage pour la voir.

"C'est plus agréable de regarder la mer que de voir un camping-car", témoigne un habitant dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est bien de venir à la mer, mais ils ne sont pas obligés non plus d'être sur la digue !", abonde un autre. Depuis trois mois, un arrêté municipal a mis fin à cette situation.