VIDÉO - Suisse : plongée au cœur du parc des Grisons, le royaume de la nature

Les créateurs du parc avaient peur que la nature ne disparaisse. Alors en 1914, à l'heure où les premiers touristes investissent les Alpes, ils imaginent un lieu où l'Homme n'aurait pas sa place. On y dénombre aujourd'hui 5000 espèces. Des bouquetins, des marmottes, des grands rapaces, et plus rares encore, ceux qui sont venus s'y installer, des loups, des lynx, et même des ours. Plus de détails dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.