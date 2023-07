VIDÉO - Sur la route des vacances, les villages-étapes font le plein

À proximité d'une autoroute ou d'une route nationale, comme tous les villages-étapes, celui de Magnac-Bourg (Haute-Vienne) attire chaque été de plus en plus de vacanciers. À peine sorti de l'A20, entre Limoges (Haute-Vienne) et Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le décor est planté : cadre bucolique, commerces de proximité, services essentiels, et au moins un hôtel. Les automobilistes sont ravis d'y faire une pause sur la route de leurs vacances. Spécialement aménagées, les tables de pique-nique ont même leurs habitués, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.