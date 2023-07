VIDÉO - Surf et douceur de vivre au Portugal

L'enchanteur et langoureux Portugal dispose de 300 jours de soleil par an. Il est à la fois tourné vers l'Atlantique et pourtant si méditerranéen. Nous embarquons pour une balade délicieusement rétro dans les ruelles de Lisbonne construites à flanc de colline. Le tramway n'y est pas seulement antique, il est indispensable.