VIDÉO - Surtourisme : ce petit village suisse idyllique fait payer les selfies

Et même si la série est terminée depuis trois ans, le lieu continue d'attirer les foules venues de toute l'Asie. "Soudainement, on a eu des milliers et des milliers de visiteurs", décrit Titia Weiland, responsable de l'Office du tourisme. La plupart des touristes arrivent à Iseltwald avec une obsession : se prendre en photo sur la fameuse jetée. "On est en lune de miel, donc on s'est dit que ça ferait un superbe souvenir pour nous", témoigne une jeune femme.

Pour essayer d'endiguer cette marée humaine, la mairie a décidé de rendre payant l'accès au ponton tant désiré. Et assez cher : 5 francs suisses pour passer un petit tourniquet d'accès, soit à peu près le même montant en euros. Certains touristes sont indignés, et essaient de contourner le dispositif en prenant leurs photos depuis la rive. Mais la plupart se résignent à verser l'obole : "Je viens ici une seule fois dans ma vie, alors payer 5 francs, ça va", estime un visiteur.