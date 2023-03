VIDÉO - Tarentaise : vue à couper le souffle depuis le sommet de la pointe de la Foglietta

Après quelques minutes, nous voilà déjà seuls dans cet océan de neige immaculée. Une ascension rythmée par le crissement de la neige et aussi par celui de notre souffle. La douleur est vite oubliée. On fait un dernier effort pour s'offrir un tableau naturel après quasiment deux heures d'ascension. On a quelques minutes de contemplation avant que la nature ne nous rappelle à l'ordre.